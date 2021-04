L'Estació Espai Jove de Girona comença la segona edició d'Impuls-21

L'Estació Espai Jove de Girona ha començat aquesta setmana la segona edició del programa Impuls-21. Es tracta d'un procés formatiu i vivencial enfocat a persones joves amb l'objectiu de millorar-los el perfil professional. El programa està pensat per a persones que tenen titulacions superiors (graus superiors i universitaris) però que no tenen massa experiència professional i volen endinsar-se en el mercat laboral. El programa té una durada de cinc setmanes i al llarg de les sessions es fan tallers, formacions vivencials i també mentories per tal de fomentar l'autoconeixement. Hi ha quinze persones fent el curs gratuït i s'acabarà el 7 de maig.

La idea és que a través dels tallers i formacions, els joves sàpiguen quins són els seus potencials i talents per tal d'enforcar-se a un tipus de feina o una altra. A més, també els mostren els recursos que poden utilitzar per aconseguir una feina relacionada amb els estudis que han acabat i també reben formació en crear una marca persona, el treball en xarxa, tenir un perfil atractiu a Linkedin o comunicar-se bé per a entrevistes de feina.

Una de les peculiaritats del programa és que els i les joves que formen part del grup són de disciplines molt diverses (grau superior d'integració social, màster amb gestió cultural, grau amb biotecnologia, etc.). Per aquest motiu, la programació inclou una part de treball grupal, però també processos d'orientació individuals per treballar acuradament cada realitat.