El PSC vol que cap qüestió sobre el Bloom «quedi sense aclarir» al ple de dilluns

La portaveu del grup municipal del PSC a Girona, Sílvia Paneque, ha afirmat que espera que «cap pregunta quedi sense resposta per aclarir tots els dubtes a l'entorn del Bloom» i que «un cop resoltes és necessari prendre les decisions necessàries i assumir responsabilitats del fracàs d'aquest projecte». El projecte del «Bloom» volia constituir-se com un centre de referència de la tecnologia 3D al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

Els socialistes afirmen que diferents auditories externes i informes interns de l'Ajuntament de Girona certifiquen que va desaparèixer material i, a més, «no hi ha constància que cap empresa privada hagi fet cap encàrrec a aquesta proposta creativa i empresarial público-privada», apunten.

Davant d'això, dilluns al ple l'alcaldessa, Marta Madrenas, i la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana, hauran de comparèixer per respondre a les preguntes de l'oposició sobre el «Bloom». El PSC ha avançat que els preguntarà sobre qüestions amb relació al material que hauria desaparegut, i també per si va tenir activitat econòmica, així com pel paper de control que tenia el consistori. D'altra banda, els socialistes preguntaran com es duia a terme la contractació de personal.