Girona obrirà una ajuda per les entitats que es van quedar sense barraques

L'Ajuntament de Girona ha aprovat una subvenció destinada a les entitats que tenien adjudicada parada de venda de menjars i begudes a La Copa durant les Fires de 2020, que no es van poder celebrar a causa del coronavirus. Les ajudes «van dirigides a les entitats que tenien adquirit el dret a barraca el 2020, i que ja havien resultat perjudicades per la suspensió del 2019», explica el el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats.

Les barraques de Girona, que se solen organitzar a La Copa durant les Fires de Sant Narcís, van suspendre's arran de la pandèmia. Això va deixar moltes entitats gironines sense una font d'ingressos que els servia per tirar endavant les activitats que desenvolupen al llarg de l'any.

Per això, algunes de les entitats afectades van demanar al consistori alguna alternativa per mirar d'ajudar aquests col·lectius. Des del consistori, en aquell moment, van afirmar que s'estava estudiant com poder concedir els ajuts a les entitats.

Ara, amb les noves subvencions, es vol donar resposta a aquella necessitat. «Aquestes ajudes son fruit d'un compromís que va adquirir el govern de Girona quan es va veure que no era possible que se celebressin les barraques del 2020», assegura el vicealcalde.

Ajuda per a projectes concrets

En aquest cas, les ajudes s'han de destinar a projectes concrets. «Les subvencions, que són extraordinàries, són per ajudar a realitzar projectes en l'àmbit social, cultural, educatiu i esportiu i que reverteixin a la ciutat», explica Ayats, que remarca que «aquestes mesures s'adopten davant l'excepcionalitat del moment per culpa de la pandèmia».

Aquests projectes, que poden ser activitats noves i puntuals o bé amb continuïtat, s´hauran d'haver executat abans del 30 de novembre de 2021 a la ciutat de Girona, i hauran d'estar obertes al conjunt de la ciutadania, segons s'indica a les condicions.

Cada entitat que ho sol·liciti, només podrà presentar un projecte a aquesta convocatòria, que, d'altra banda, haurà d'estar vinculat amb els seus fins fundacionals. L'import màxim de la subvenció és de 2.300 euros per projecte.

Els projectes que es presentin s'han d'emmarcar en el les categories d'activitats culturals, esportives o socials.

Altres anys sense barraques

El 2020 va ser el segon any consecutiu en què les barraques de Girona es van suspendre i no van poder ocupar l'esplanada de La Copa, un dels esdeveniments més emblemàtics de les Fires de Sant Narcís. En el cas de l'any 2019, però, el motiu van ser els aldarulls que hi havia en resposta a la sentència dels presos independentistes.

El 2018 és l'últim any que es van poder celebrar les barraques de Girona, i van arribar a congregar fins a 55.000 persones. Però l'any 2017 també es van suspendre dues nits de concerts a La Copa. En aquella ocasió, es devia al fet que l'Ajuntament volia protestar per l'empresonament dels líders independentistes. Aquell any també es van cancel·lar els focs d'artifici que solen tancar les festes de la ciutat.