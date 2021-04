Un accident amb sis vehicles implicats a Sant Gregori acaba sense ferits

Un accident de trànsit amb sis vehicles implicats a Sant Gregori ha acabat de matinada sense ferits.

El primer dels vehicles implicats ha topat amb una roda que estava al mig de l'AP-7.

El succés s'ha desencadenat cap a tres quarts de sis de la matinada, a l'altura del quilòmetre 61 de l'autopista AP-7 al seu pas per Sant Gregori.

Els serveis d'emergències han rebut una trucada que els entrava pel 112 que informava que hi havia un xoc múltiple per uns objectes a la via.

Sortosament, ningú ha resultat ferit. Fins al lloc s'hi ha desplaçat els Mossos, el SEM i els Bombers.

Entre els vehicles implicats, hi havia el cotxe que ha topat amb una roda, posteriorment, també un camió amb la roda rebentada aturat a la zona i quatre vehicles més -un d'ells una furgoneta-, tots accidentats arran del primer xoc.

Segons el Servei Català de Trànsit, tothom ha resultat il·lès, però l'accident ha obligat a tallar durant una estona l'autopista en sentit nord.

Posteriorment s'han mantingut dos dels carrils tallats i cap a les nou s'ha restablert el trànsit rodat a la via.