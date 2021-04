El Parc Central ja porta el nom de Rafael Masó

El Parc Central de Girona ja incorpora el nom de Rafael Masó en la seva denominació. El canvi es va oficialitzar ahir, amb la descoberta d'una placa commemorativa en honor a l'arquitecte, escriptor i polític. L'acte va comptar amb l'alcaldessa i presidenta de la Fundació Rafael Masó, Marta Madrenas; del regidor responsable del Nomenclàtor, Martí Terés; i d'una de les netes de Rafael Masó, Mireia Masó. També hi havia regidors de Guanyem i el PSC, i el director de la Fundació Rafael Masó, Jordi Falgàs. Segons Madrenas, és un lloc «idoni» per l'arquitecte, «al costat dels edificis emblemàtics de La Punxa i la Farinera». El consistori ahir també va batejar com a jardins d'Esperança Bru i Oller un espai verd de Domeny en record de l'activista cultural gironina.