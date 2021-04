Salut obre el punt de vacunació massiu del Palau de Fires de Girona

Salut ha obert aquest dilluns a la tarda el punt de vacunació massiu al Palau de Fires de Girona, amb capacitat per a administrar fins a 10.000 dosis diàries contra la covid-19.

El director de sector del CatSalut a Girona, Salvador Campasol, ha explicat que l'objectiu és "vacunar el màxim nombre de persones possible en el mínim temps possible, en funció del nombre de dosis que arriben". Al Palau de Fires han habilitat vuit boxs amb cues independents per anar administrant el vaccí.

La primera tarda ha arrancat amb 640 persones inscrites per rebre el vaccí. "Són relativament poques, tenint en compte que la capacitat que tenim és més gran però, d'entrada, són les vacunes que teníem", ha afirmat la responsable de vacunació, Montse Canet.