Incendi de comptadors en un bloc de pisos de la Font de la Pólvora

Incendi de comptadors de matinada en un bloc de pisos de la Font de la Pólvora.

El foc s'ha declarat quan faltaven pocs minuts per les tres de la matinada en un edifici del carrer de la Mimosa del barri del sector Est de Girona.

Els Bombers s'hi han traslladat amb set dotacions i quan han arribat ja s'han trobat els veïns que havien sortit dels seus habitatges i al carrer.

El foc ja estava apagat, perquè l'havien sufocat els veïns, però hi havia una fuita d'aigua a sobre dels comptadors. Per aquest motiu, els Bombers han tallat la llum i l'aigua per evitar més problemes.

Posteriorment, han ventilat tots els habitatges i l'escala perquè s'hi havia acumulat molt de fum de l'incendi dels comptadors.

També han alertat la companyia d'aigua per tal que mirés el que havia succeït amb la fuita.

La Policia Municipal de Girona també ha treballat en el servei i s'ha fet càrrec dels veïns i d'aclarir les circumstàncies del foc, segons els Bombers.

El SEM sortosament no ha hagut d'atendre cap persona.