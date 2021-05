Dos mossos de Trànsit salven un home atrapat per un incendi en un pàrquing a Girona

Dos agents dels Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona han salvat la vida a un home d'edat avançada que va quedar atrapat entre el fum a dins del seu cotxe durant l'incendi d'un aparcament al centre de la ciutat. Els seus superiors han tramitat una proposta de felicitació per aquesta actuació meritòria que recordaran durant anys.

El fets es van desencadenar el matí del 9 d'abril quan es va declarar un foc en un aparcament soterrat de la carretera Barcelona. En aquell moment, el binomi format pels agents de Trànsit Pep i Sílvia s'adreçaven a fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona, a l'edifici de la Generalitat. Circulaven per la carretera Barcelona i a l'altura del número 41 es van trobar, com recorda l'agent Pep, que de l'aparcament en sortia «un noi corrents, nerviós i al darrere seu una noia que ens van fer senyals i ens va cridar perquè ens aturéssim».

En aquell moment, no sabien amb el que s'haurien d'enfrontar els pròxims minuts però els dos treballadors els van informar que cremava un vehicle a la segona planta del soterrani. Ràpidament, els dos policies van baixar del seu vehicle i van veure que el fum ja sortia per les reixes de ventilació. La Sílvia va posar-se a controlar els accessos i en Pep no va dubtar a baixar cap a la segona planta, on hi havia l'incendi.







Assegurar la zona

Els agents van assegurar la zona i van fer sortir a tothom que hi havia a l'aparcament. La Sílvia va ser l'encarregada de traslladar tota la gent a la vorera i d'evitar que ningú més accedís a dins. Per evitar que l'incendi pogués anar a més, també van fer desconnectar tota l'electricitat, van activar les alarmes i, per tant, cap barrera de sortida i entrada a l'aparcament funcionava. El fum anava pujant per totes les plantes de l'aparcament i la visibilitat era gairebé nul·la però el mosso va decidir fer una última comprovació a l'edifici abans no arribessin els Bombers. Amb això va arribar la una sorpresa: «Del mig de l'aparcament en surt un vehicle fent marxa enrere i a velocitat anormalment reduïda». Aquest fet el va fer reaccionar ràpidament, va fer senyals i cridava al conductor, però aquest no es movia ni feia res però en canvi, el fum cada cop era més espès. Per aquest motiu, sense pensars-ho dos cop, en Pep va anar cap a l'altra banda de l'aparcament, on hi ha un sortida i que dona al carrer de Juli Garreta. El problema amb el qual es va trobar és que l'incendi anava avançant ràpidament i com comenta «en un principi es veia claror però el fum era tan intens que feia que arribés un moment que ja no es veia res, era negra nit però vaig poder veure com el cotxe arribava a la sortida».

Atrapat a la barrera de sortida

El vehicle es va aturar davant de la barrera de sortida i que no funcionava arran del tall de la corrent. El policia relata que en aquell instant només podia observar com «el conductor apretava la llum fre, però veia que no es movia, pensava que tiraria a terra la barrera però res, estava allà immòbil». Davant d'aquella situació s'havia de reaccionar i per això, l'agent de Trànsit va anar cap el vehicle. Una actuació de risc «però en aquell moment no ho penses malgrat que el fum negre tòxic que no et deixa veure res, no pots respirar i tot i que portava la mascareta», ressalta el policia.

Quan finalment, l'agent de Trànsit va aconseguir arribar fins al vehicle es va trobar que a dins hi havia un home d'edat avançada, d'uns 90 anys ,que estava bloquejat i no reaccionava a res del que li deia el mosso des de l'exterior. Aquell vehicle aturat allà era un problema ja que bloquejava l'entrada del pàrquing. Per aquest motiu, l'agent li va demanar «que tirés enrere però li costava i com que anàvem molt justos i no podia respirar, vaig obrir la porta del cotxe,agafo l'home i vam sortir a fora. L'ancià havia quedat bloquejat», lamenta el policia. Després en Pep va retirar el vehicle perquè poguessin treballar els Bombers. L'home a qui havia salvat la vida segurament no va entendre que havia de sortir del cotxe i deixar-lo allà, diu el policia. Encara que afectat pel fum l'agent va assegurar l'entrada i mentre estaven allà amb la companya, els va aparèixer un home dient que la dona i la filla eren a la tercera planta del soterrani. «Li vam dir que no es podia entrar i en el temps de saber què fer, van sortir pel lateral».

«Res més reconfortant»

Pep recorda que va sortir molt afectat pel fum, amb cara i mascareta absolutament negres. Els dos policies van necessitar atenció mèdica i en Pep un parell de dies de baixa per recuperar-se. L'agent de Trànsit recorda que en aquests casos «no penses en el que has fet». De fet, fins que no va tornar a la comissaria de Trànsit i els companys el van veure tot negre i els va explicar els fets que no es va adonar del què havien fet: «Havia salvat una vida. No hi ha res més reconfortant per un policia, ni els reconeixements ni les medalles».