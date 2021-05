L'Ajuntament de Girona, pioner en instaurar el permís de "flexibilització menstrual"

L'Ajuntament de Girona es convertirà en pioner a l'hora de donar un permís a les treballadores que es trobin malament durant la menstruació. Tindran dret a disposar de vuit hores al mes, seguides o no, i que podran recuperar al llarg del següent trimestre. La proposta, impulsada per la Intersindical, ja s'ha aprovat a la Mesa General de Negociació. Ara, abans d'incloure's al redactat del conveni col·lectiu, el ple l'haurà de ratificar. "És un permís que ja s'aplica amb normalitat en algunes empreses, i implantar-lo a l'Ajuntament contribuirà a trencar tabús", diu la delegada de la Intersindical, Èrica Andreu. "Permetrà conciliar el dret a la salut amb el benestar a la feina", hi afegeix la tinenta d'alcaldia Maria Àngels Planas.

Girona es convertirà en un dels primers ajuntaments de l'Estat –si no el primer- en implantar un permís de flexibilització menstrual. La proposta, impulsada per la Intersindical (el sindicat majoritari al comitè), es va aprovar divendres passat a la Mesa General de Negociació.

Èrica Andreu explica que dels 1.050 treballadors que té en plantilla el consistori, aproximadament la meitat són dones. I que hi ha treballadores que quan pateixen dolors per la regla, han d'utilitzar o bé dies d'indisposició o bé agafar-se'n de vacances.

En paral·lel, la delegada sindical explica que hi ha empreses on el permís menstrual s'aplica "amb normalitat", i on es permet que les empleades no vagin a la feina, o bé hi arribin més tard, si la regla els provoca dolors. "Per això, vam decidir regular-ho; també, amb l'objectiu de trencar tabús", subratlla Andreu.

De fet, el sindicat subratlla que el més rellevant d'aquest permís menstrual és que "per primer cop situa un procés fisiològic ignorat, estigmatitzat, i del qual es parla sotto voce, en una taula de negociació". I que d'aquí, n'ha sortit un acord.

Vuit hores al mes

En concret, allò que s'ha aprovat a la Mesa General de Negociació és que les treballadores de l'Ajuntament de Girona que ho necessitin puguin agafar-se un permís menstrual de vuit hores al mes. Podran ser seguides –és a dir, una jornada sencera- o bé partides. I es podran recuperar al llarg del següent trimestre.

"La regla pot donar molèsties o dolors, i és aquí on se centra aquest permís", concreta la delegada sindical. "Perquè es poden necessitar unes hores en moments concrets, i no és just que s'hagin d'agafar de les de lliure disposició o de vacances", hi afegeix Èrica Andreu.

La delegada de la Intersindical a l'Ajuntament concreta que, de fet, no coneixen cap administració que apliqui un permís d'aquest tipus. Ara, Girona es convertirà en un ajuntament pioner a l'hora d'implantar-lo. Perquè la proposta s'inclogui al redactat del conveni col·lectiu, però, encara falta un tràmit: rebre l'aval del ple. Es preveu que hi passi aquest proper juny, i a priori res fa pensar que no s'aprovi per àmplia majoria (o per unanimitat).

"És un permís que permet flexibilitzar la jornada laboral i conciliar el dret a la salut amb el benestar a la feina", concreta la tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas. "Donarà resposta a aquelles indisposicions temporals que puguin patir les treballadores quan tinguin la menstruació; és un avenç en els seus drets", hi afegeix.