El recurs per als sensesostre al Palau Firal tanca el 10 de maig

La nit del 9 al 10 de maig serà l'última en què les persones sense sostre podran dormir al dispositiu del Palau de Fires de Girona. El recurs es va habilitar a finals d'octubre, quan es va posar en marxa el pla de fred de la ciutat, però, a la vegada, també responia a la restricció horària del confinament nocturn.

Ahir, el Govern de la Generalitat en funcions va avançar que, quan decaigui l'estat d'alarma el proper diumenge 9 de maig, i si les dades segueixen igual, no es mantindrà el toc de queda. És per això que l'Ajuntament de Girona ha decidit aturar aquest servei, que ja s'ha allargat un mes més del previst amb el pla de fred habitual per la vigència de la restricció horària.

Aquests dies, des de Serveis Socials estan treballant en el tancament del dispositiu amb l'objectiu que cadascun dels usuaris «sàpiga on va després», explica la regidora de Drets Socials a l'Ajuntament de Girona, Núria Pi.

Actualment, hi pernocten menys de 40 persones, segons indica Pi. La regidora apunta que aquestes seran reubicades en funció de les seves necessitats i situació. N'hi ha que han trobat una habitació de lloguer, a altres se'ls vincularà al centre d'acollida La Sopa, o bé retornaran als seus llocs d'origen. Aquells a qui no els faci falta un lloc on dormir per algun motiu també podran ser vinculats a La Sopa perquè puguin fer ús dels seus serveis mínims.

Actiu d'octubre a maig

El pla de fred per a aquest hivern es va traslladar al Palau de Fires perquè l'equipament de l'antiga UNED, al Barri Vell, no garantia les distàncies mínimes de seguretat per evitar la propagació de la covid-19. A més, la prohibició de les fires i congressos facilitava la disponibilitat de l'espai, que no s'utilitzava.

Aquest recinte, situat a tocar del parc de la Devesa de Girona, va ser adaptat per tenir capacitat de fins a 60 places, per acollir persones que no tenien on dormir durant l'època de més fred a la ciutat. El servei, que també ofereix els àpats del dia i servei de dutxa, ha estat gestionat per La Sopa. Des del passat 19 d'abril, el Palau de Fires també ha esdevingut un punt de vacunació massiu a la Regió Sanitària de Girona.

Durant el confinament més dur de la primera onada de coronavirus, de març a maig del 2020, es va habilitar el pavelló de Palau II per garantir que les persones sense sostre poguessin passar-hi la nit mantenint la distància social. El relaxament de les restriccions contra la covid-19 i la necessitat dels clubs esportius de fer servir les instal·lacions van aturar aquell servei.