La voluntat d'aquesta edició de Temps de Flors és que els visitants puguin fer un recorregut segur per diferents espais emblemàtics del Barri Vell però a la vegada també per jardins, places i zones situades a diferents barris que aquest any s'incorporaran a la mostra. Serà de ben segur tot un descobriment per a molta gent. A banda de la concentració d'espais verds i florals a la part monumental aquest any la mostra s'extendrà fins al parc de la Devesa o la muntanya de la O, al costat del camí del calvari a Torre Gironella i des d'on es divisa una de les millors panoràmiques de la ciutat i fins i tot dels seus voltants. Són zones i espais que no deixaran a ningú indiferent.

Per fer-ho més segur i per adaptar-se a la normativa sanitària aquest any no s'editaran els plànols on altres anys es marcaven de forma detallada els diferents espais, monuments i patis a visitar. El material informatiu serà en format digital i per consultar-lo s'haurà de descarregar al telèfon mòbil.

El Barri Vell, delimitat

L'Ajuntament de Girona, però, és conscient que hi ha diversos punts del Barri Vell que poden ser «crítics» durant algunes jornades, especialment durant els caps de setmana. Precisament, perquè és aquí on, en d'altres edicions, s'hi concentra més afluència de visitants.

Aquest 2021, arran de la covid-19, i com que tot serà exterior, no es podrà entrar als Banys Àrabs o a les esglésies. Però sí que hi haurà muntatges en llocs emblemàtics. No hi faltarà el de les escales de la Catedral, que aquest any anirà a càrrec de l'Associació Amics de les Flors (i aquest cop, els visitants sí que podran pujar els graons de l'escalinata). I entre d'altres, també es decoraran els jardins dels Alemanys i de la Francesa, la plaça dels Jurats, la façana dels Banys Àrabs (substituint l'interior) o part de les Sarraïnes, segons va avançar fa uns dies l'Ajuntament de Girona.

Per evitar aglomeracions, l'Ajuntament de Girona delimitarà tot el Barri Vell i no permetrà que, de manera simultània, hi hagi més de 10.000 persones dins aquest perímetre. D'aquesta manera, es compliran les normes marcades per la normativa sanitària. No obstant, en cas que hi hagi una aglomeració que superi el permès es podran adoptar altres mesures. Per controlar les entrades i sortides hi haurà personal que s'encarrgarà en tot moment.

Els punts d'entrada se situaran a la plaça de Sant Fèlix, a la pujada del Rei Martí, a la plaça dels Jurats i a la confluència del carrer Sant Cristòfol amb el passeig Arqueològic. I els de sortida, a la plaça de Sant Fèlix, al carrer de la Força amb la plaça de l'Oli, a la pujada de Sant Domènec i la confluència de Sant Cristòfol amb el passeig Arqueològic. El carrer de la Força serà només de baixada i les escales de la Catedral, només de pujada cap a la plaça dels Apòstols.

Sí que es garantirà, però, com ja s'ha fet en edicions anteriors, que els veïns del Barri Vell puguin entrar i sortir de la zona sempre que ho necessitin (amb independència de l'afluència de visitants que hi pugui haver).