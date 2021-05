Girona forma part de la Via de Riu, que aposta pel turisme fluvial transfronterer

El riu Ter al seu pas per Girona, amb el pont de la Barca al fons.

El riu Ter al seu pas per Girona, amb el pont de la Barca al fons. aniol resclosa

Girona acaba aquest 2021 les primeres actuacions de millora de la llera del Ter, dins d'un projecte comú i finançat per fons europeus que aposta pel turisme fluvial transfronterer entre el Ter, el Segre i la Tet, i en què també participen Lleida i Perpinyà.

Les tres poblacions, conjuntament amb el Consorci del Ter i la Comunitat urbana Perpinyà Mediterrània Metròpoli, han creat la marca turística Via de Riu. L'estratègia vol agrupar els tres rius i els seus afluents per crear sinergies i potenciar aquest tipus de turisme de forma conjunta.

El projecte, que es va engegar el 2017, s'ha fet amb una despesa total de 2 milions d'euros -1,4 milions procedents del fons europeu Feder. A Girona, se n'han invertit 525.000 €.

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, va dir que «sempre s'ha posat en valor el patrimoni del riu Onyar, però s'ha viscut d'esquena al Ter». En aquesta línia, Terés va ressaltar la creació del parc de les Ribes del Ter el 1992 i les actuacions que s'han anat fent des d'aquell punt d'inflexió.

Ara, emmarcat dins del projecte, a la capital gironina s'estan fent diverses actuacions de millora de la llera perquè es pugui transitar a peu o en bicicleta i, inclús, s'està valorant restaurar l'embarcador de Pedret, per fer activitats al medi aquàtic com caiac.

També s'ha fet un curs de bioenginyeria per reparar espais, s'han fet rampes per peixos a Pedret i s'està elaborant un pla de conservació de rius urbans. I al pont de l'Aigua, s'ha iniciat la construcció d'una rampa que permeti connectar-lo amb la llera del riu i el carril bici.

A banda, tant el cranc americà com la flora exòtica i altres espècies invasores, s'estan retirant del Ter, per evitar les alteracions que provoquen a les espècies autòctones. I s'intenta recuperar la flora original, amb plantacions d'arbres com feixes, saücs o oms.

L'Ajuntament de Girona considera que «l'interès natural del riu Ter és compatible amb els usos turístics que s'hi poden donar». I la resta d'organismes que participen del projecte hi estan d'acord. «Es vol apostar per un turisme fluvial sostenible», va dir ahir Àstrid Desset, presidenta del Consorci del Ter.

Activitats complementàries

Aquest 2021, es recupera -els dies 5 i 6 de juny- l'Aplec dels Quatre Rius, celebrat per primer cop el 2019. Durant les dues jornades es faran tallers naturalistes, sessions fotogràfiques al riu i sortides. També es volen recuperar les barques de llibant, que creuaven el Ter transportant persones, bestiar o mercaderies. Aquestes embarcacions van desaparèixer fa uns cinquanta anys, amb la construcció dels ponts.