Les obres d'Urgències de l'hospital Santa Caterina acabaran a l'estiu

Les obres d'ampliació del Servei d'Urgències de l'hospital Santa Caterina de Salt continuen avançant. L'IAS preveu que l'obra acabarà aquest estiu, amb l'objectiu d'equipar el servei i posar-lo en funcionament a la tardor. En aquests moments, els treballs de construcció, que van començar ara farà un mes, es troben en la fase més crítica del projecte, que és el subministrament i muntatge dels ascensors que comunicaran l'actual servei d'urgències amb el nou espai, ubicat a la planta soterrani de l'hospital.

El projecte d'ampliació del servei té com a objectiu principal augmentar la capacitat de resposta hospitalària i del propi servei, en previsió de futures crisis sanitàries o d'altres situacions que exigeixin adaptacions polivalents sense haver d'interferir en l'activitat de l'hospital i del propi servei, tant en l'àmbit de l'atenció especialitzada com en de l'atenció a la salut mental, per poder donar així la resposta assistencial adequada a la població de referència del centre.

Hospital de referència

L'hospital Santa Caterina atén la població del Gironès sud i la Selva interior (170.000 habitants), com a hospital comarcal, però és de referència per al conjunt de la Regió Sanitària de Girona (730.000 habitants) en l'àmbit de la salut mental i l'atenció al pacient crític.

Des del punt de vista assistencial, el disseny del projecte es fonamenta en la polivalència i versatilitat. En cas de situació pandèmica, el nou equipament permetrà posar a disposició de la Regió Sanitària de Girona de 16 llits per a pacients crítics o semicrítics, amb garanties d'aïllament, sense afectació a la resta de l'activitat assistencial i funcionament del centre. Els nous espais comptaran amb una zona d'observació per a quatre pacients, un box doble, nou boxos tancats i un box d'aturades en cas d'emergència, tres consultes, tres sales d'espera, dos controls diferenciats i de l'espai corresponent a les àrees de suport.

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) va adjudicar l'obra el passat 19 de febrer a l'UTE SEROM-SOGESA per un import de 1.968.081,67 euros, amb l'IVA inclòs.

En cas d'una futura normalitat, aquest espai permetrà donar la resposta adient a l'increment de les urgències que ha tingut l'Hospital Santa Caterina en els últims anys.