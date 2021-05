L'Audiència ha ordenat agrupar en una sola causa totes les denúncies contra el professor de bateria de Quart (Gironès) investigat per abusos sexuals. La interlocutòria estima els recursos interposats tant per l'acusació particular com per la defensa i revoca la resolució del jutjat perquè les denúncies s'instruïssin apart. L'Audiència sosté que els diferents casos són "connexos" i conclou que "la investigació conjunta pot procurar resultats més òptims" tant en un sentit com en l'altre (és a dir, que poden servir per incriminar-lo o no). Segons denuncien els exalumnes, el professor s'aprofitava d'ells al soterrani de casa seva, on els feia classes. Els deia comentaris lascius i els feia massatges que acabaven amb masturbacions o fel·lacions.

Les denúncies que van comportar processar el professor, i per tant dur-lo a judici, les van interposar dos exalumnes a qui l'investigat havia donat classes entre els anys 2009 i 2017. Sostenien que el mestre va aprofitar-se d'ells al soterrani de casa seva, on impartia les lliçons. Que els deia comentaris lascius i que els feia massatges, que acabaven en masturbacions o fel·lacions.

A aquestes denúncies contra el professor se n'hi van afegir més, fins arribar a la desena. N'hi havia quatre que ja havien prescrit (i de fet, alguns exalumnes van declarar a la causa directament com a testimonis). Però n'hi havia quatre més que s'havien quedat en una mena de llimb.

Ja al desembre, quan el jutjat va citar el professor per comunicar-li formalment que el processava, l'advocat dels exalumnes, Benet Salellas, va reclamar que aquestes noves denúncies s'instruïssin conjuntament. És a dir, que s'incorporessin a la causa que el Jutjat d'Instrucció Número 2 de Girona havia obert contra el professor de bateria per abusos sexuals.

El jutjat, però, va denegar que aquestes denúncies s'acumulessin al procediment, perquè sostenia que ja s'havia esgotat el termini d'instrucció que dicta la llei. Una tesi que també compartia el fiscal, però a la qual s'hi oposava no només l'acusació particular sinó també la defensa del professor, que porta l'advocat Carles Monguilod.

En una sola causa

Ara, la Secció Quarta de l'Audiència de Girona ha revocat la resolució del jutjat. I ordena que totes les denúncies s'acumulin en una sola causa. D'entrada, perquè totes elles es refereixen a "comportaments sexuals il·lícits" que hauria comès el professor de bateria mentre feia classes. És a dir, a fets "connexos".

Però també perquè, segons recull l'Audiència, investigar totes les denúncies conjuntament "pot procurar resultats més òptims". I aquí, la interlocutòria recull que les declaracions dels exalumnes "poden servir al mateix temps tant d'elements d'acusació" contra l'investigat com també, en sentit contrari, "de desincriminació".

L'Audiència, a més, també replica al jutjat que el termini d'instrucció que fixa la llei és per evitar que la investigació "de fets concrets i simples es dilati eternament en el temps, com estem acostumats a veure en massa ocasions". Però també subratlla que, més enllà d'això, "no hi pot haver norma temporal" que impedeixi que fets que mereixin una investigació conjunta s'hagin d'instruir per separat.

"Allò que no ens sembla de rebut és que no es faci res amb aquestes noves denúncies, o que s'arribi a l'absurd de tramitar-les per separat i que, després, abans d'arribar a judici, les causes s'hagin d'unificar", recull la interlocutòria de la Secció Quarta. I per refermar aquesta tesi, l'Audiència subratlla que "poques vegades" una decisió del jutjat s'ha recorregut "amb tant d'èmfasi" tant per l'acusació popular com per la defensa.

En conseqüència, la Secció Quarta revoca la resolució del jutjat. I ordena que les noves denúncies contra el professor de bateria investigat per abusos s'acumulin a la causa que ja hi havia oberta contra ell, i s'instrueixin de manera conjunta.