Els Consells de Barri de Salt han entrat en la fase d’anàlisi en què els tècnics de l’Ajuntament valoren les propostes veïnals presentades les darreres setmanes. Després de l'estiu, s'anunciarà quins projectes s'han seleccionat per poder donar resposta a la necessitat dels barris. L'objectiu d'aquesta iniciativa, iniciada a la ciutat el 2019, és millorar el municipi "en clau de barri, des de la convivència i la comunitat".

Aquests espais de participació ciutadana, repartits entre quatre barris de la ciutat i oberts a tota la ciutadania, es van tornar a posar en marxa el passat dimarts 20 d’abril, després que el 2020 s'haguessin de suspendre per les restriccions de la covid-19. L’Ajuntament de Salt va recuperar-los amb una primera sessió introductòria que es va celebrar a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros. Durant les dues setmanes següents, es van organitzar quatre sessions específiques repartides per diferents sectors veïnals.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, va valorar aquest procés participatiu com un “contacte directe amb els veïns i veïnes que és molt necessari per escoltar les necessitats que hi ha a cada barri". Viñas va afegir que "gràcies a aquesta participació ciutadana podrem treballar i trobar solucions als reptes plantejats”.