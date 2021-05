La diputada del PSC per Girona Sílvia Paneque va preguntar ahir a la consellera de Salut, Alba Vergés, quines accions «palpables» s’han dut a terme des de que es va anunciar la ubicació del nou hospital Josep Trueta a Salt, ara fa un any. «El nou Trueta s’ha anunciat massa vegades, especialment en períodes electorals», va lamentar Paneque, que va afirmar que el Govern «només ha mostrat la seva voluntat de construir-lo, però on hi ha res factual, cap acció ni decisió, que ho avali». En aquest sentit, va recordar que la comissió de seguiment només s’ha reunit un cop -un mes abans de les eleccions-, però es va preguntar «sobre què s’ha de fer seguiment» i «per què no s’ha reunit més».

He volgut dedicar la meva primera intervenció al Parlament parlant de Girona i d'un dels seus reptes més importants com a regió sanitària, el nou Hospital Josep Trueta i els equipaments de primària.@htrueta #Girona #Sanitat pic.twitter.com/i273r9plmo — Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) 13 de mayo de 2021

Vergés, però, no va aportar cap novetat concreta. Només va defensar que el Govern va aconseguir «un acord històric, que portava molts anys encallat», sobre la seva ubicació, i va afirmar que, a partir d’aquí, «estem avançant amb la comissió de seguiment, com toca i com ha de ser». La responsable de Salut va indicar que el nou hospital no és només una voluntat, sinó «una necessitat de la regió sanitària de Girona que hem desencallat i que ja hem començat a treballar per convertir en realitat aquest projecte de futur».