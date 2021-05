La Fundació Joaquim Albertí ha efectuat el lliurament de la sisena edició dels Premis de la Fundació Joaquim Albertí, vinculada a indústria de xarcuteria La Selva de Campllong. Els guardons van néixer amb la finalitat d’ajudar a desenvolupar diferents projectes d’associacions culturals o entitats solidàries sense ànim de lucre. Aquest any, les propostes seleccionades han estat l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), d’una banda, i de l’altra, l’Associació Gironina de Sords (AGS), amb un import total de 34.800 euros.

Aquests premis tenen la particularitat que són presentats cada any pels mateixos membres de l’empresa Joaquim Albertí, S.A., que canalitzen un projecte concret o una activitat global d’una entitat. El jurat està format per membres de la família Albertí, l’equip directiu i el comitè d’empresa. Enguany s’han presentat vuit propostes, de les quals dues han estat les entitats guanyadores, a les quals es finançarà el 100% dels seus projectes.

Prova pilot d’oncologia

Pel que fa a l’Institut Català d’Oncologia (ICO)i Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), han rebut un premi de 25.000 euros per desenvolupar un estudi pilot per a la utilització de la seqüenciació genòmica massiva, per a la millora del diagnòstic i la personalització del tractament de càncer de mama metastàtic. Pel que fa a l’Associació Gironina de Sords (AGS), ha rebut un guardó de 9.800 euros per al projecte de sensibilització per l’accessibilitat i divulgació de la llengua de signes i la comunitat sorda.