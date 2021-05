La Policia Nacional de Girona i els Mossos d'Esquadra han desmantellat una trama a Girona que intentava apropiar-se de quatre cotxes de luxe de forma fraudulenta per un valor de 770.000 euros. L'home s'apropiava indegudament dels vehicles a Itàlia i una vegada aquí intentava matricular-los per una empresa creada de lloguer de cotxes d'alta gamma, per tal de beneficiar-se del 16% de l'impost de matriculació i de la reducció de l'IVA. Les investigacions es van començar arran de les sospites que va aixecar en una de les estacions de la ITV per matricular-lo.

Els Mossos van rebre l'alerta del possible frau el febrer quan els tècnics de la ITV anunciaven un possible frau en la matriculació d'un cotxe d'alta gamma. A més, els Mossos tenien indicis que la documentació podria ser falsificada. En paral·lel, la Policia Nacional també tenia oberta una investigació al mateix responsable que havien descobert els Mossos a la ITV.

Finalment van decidir crear un equip conjunt d'investigació per esbrinar els fets. A través de les falsificacions, els investigadors van descobrir que hi hauria quatre vehicles en la mateixa situació, valorats en 770.000 euros. La investigació també va demanar la cooperació dels cossos de seguretat d'Itàlia, ja que els cotxes procedien d'aquest país.

Gràcies a les indagacions, els dos cossos van determinar que l'home hauria adquirit els cotxes a través d'un conjunt de contractes de lloguer entre diferents empreses d'Itàlia. La destinatària final, però, era una societat mercantil creada a Girona suposadament dedicada al lloguer de cotxes de luxe. Una vegada arribava a Catalunya, l'home demanava rematricular el vehicle sense anunciar-ho als propietaris legítims dels cotxes. Per demanar la rematriculació, donava una documentació falsificada per acreditar la compra dels cotxes i finalment vendre'ls.

La compra es feia per un valor molt inferior al preu de mercat per aquest tipus de cotxes de luxe. Això ho feia aprofitant-se de la reducció de l'IVA i del 16% de l'impost especial de matriculació, ja que l'empresa es dedicava al lloguer i no a la compravenda.