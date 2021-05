Durant els mesos de juny, juliol i setembre, l’Ajuntament de Girona ofereix cursos esportius per a totes les edats, seguint les mesures de seguretat necessàries davant la covid-19. Aquestes propostes es divideixen en activitats aquàtiques i en fisicoesportives, i es podran fer a les piscines municipals de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla i Palau, i al Pavelló Municipal Girona-Fontajau. D’activitats fisicoesportives, hi haurà cursos de pilates, ioga i condicionament físic, to i GAC. I d’activitats aquàtiques, s’ofereixen cursets de familiarització al medi aquàtic, escoleta i escola aquàtica, segons l’edat. També es durà a terme aiguafitness per a persones adultes el mes de setembre. Les inscripcions estan obertes fins al 23 de maig al web de l’Ajuntament.