El fins ara alcalde de Canet d’Adri, Carles Espígol, ha renunciat al càrrec per motius professionals. Ho va anunciar en un ple extraordinari celebrat dilluns passat. «Em veig obligat a deixar l'alcaldia per raons professionals que m'impedeixen desenvolupar el càrrec tal com la gent del municipi de Canet d'Adri es mereix», va manifestar. Espígol és el gerent de la Clínica Girona, i, de fet, el centre sanitari està en plena construcció del nou edifici a la carretera Barcelona de la capital gironina.

Al ple de dilluns, Espígol va agrair «enormement la confiança dipositada tots aquests anys, pels veïns i veïnes del municipi, i desitjo haver estat a l’altura del càrrec». Carles Espígol va entrar com a regidor a l’Ajuntament pel grup Independents per Canet d’Adri- Agrupació Municipal (IpC-AM). En les eleccions de 2015 va encapçalar la llista d’IpC-AM i va ser investit alcalde. En la legislatura 2019-2023 va repetir en el càrrec amb majoria absoluta (6-1) en les passades eleccions.

La càrrega de treball en l’àmbit privat han portat l’alcalde a prendre aquesta dura decisió per «ser honest amb el poble que li ha fet confiança durant tots aquest anys». Espígol vol «deixar pas a les noves generacions», en qui confia «plenament». Els presents a l’acte li van agrair tota la dedicació i esforç durant aquests anys. La secretària de l’Ajuntament va subratllar l’agraïment «per tot i per tant».

El relleu: Marta Barniol

Qui rellevarà Espígol al capdavant del consistori és Marta Barniol, actual regidora d’Hisenda, Turisme, Promoció Econòmica i Educació. Ocupa la cinquena posició a la llista electoral d’IpC-AM, però els que la precedeixen han declinat l’opció al càrrec. Barniol serà la primera dona a ostentar l’alcaldia de Canet d’Adri en tota la història del municipi. El nomenament es farà en un ple extraordinari, que es convocarà un cop rebin la credencial de la regidora que entrarà a formar part del consistori, Mònica Orpí - ja que Espígol també renuncia a l’acta de regidor.