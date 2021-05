Aiguaviva ha vist incrementat el nombre de robatoris aquesta última setmana. Segons expliquen els veïns i veïnes del municipi, els lladres haurien entrat a almenys tres domicilis particulars; a dos, ho haurien fet aprofitant que les cases estaven buides, però al tercer haurien aprofitat la calma de la nit per accedir a l’habitatge, quan els residents eren a dins dormint.

«Desafortunadament, estem patint un repunt des del mes de març», va explicar l’alcalde, Josep Pinsach, que va deixar molt clar que és un tema que «preocupa molt el consistori» i que hi estan treballant «amb totes les eines» de què disposen.

Roben efectiu i joies

Els lladres «busquen diners i també s’emporten les joies», va explicar Pepi Pérez, una veïna d’Aiguaviva. Ella mateixa va patir un furt la nit de Nadal del 2019, quan sopaven a fora. «Quan vam tornar, ho vam trobar tot regirat», va dir.

La veïna assegura que, aquella nit, de casa no se’ls van emportar cap dispositiu electrònic ni cap objecte del mobiliari. Un mateix patró que s’ha repetit als robatoris de les cases veïnes. De casa seva, «es van emportar joies, perquè de diners en efectiu no en van trobar», va compartir Pérez.

El municipi, tot i que els principals afectats han estat els veïns i les veïnes, també ha patit robatoris a les naus industrials dels polígons.

I aquesta problemàtica no és nova, el veïnat explica que ja fa uns tres anys que dura. Tot i que durant el confinament per la pandèmia, aquesta onada es va aturar «perquè érem tots a casa».

Mesures per fer-hi front

L’Ajuntament atribueix els furts a la mida de la població, de 765 habitants. El cert és que no tenen capacitat d’augmentar la vigilància perquè no disposen de Policia Municipal, «només d’un agutzil» amb horari diürn.

El que sí que s’ha fet des del consistori, per revertir aquesta situació i evitar que es produeixin més saquejos, és alertar-ne el cos de Mossos d’Esquadra.

En resposta, els agents han augmentat el patrullatge al municipi per controlar-ne els moviments i «augmentar la seguretat». De fet, els Mossos d’Esquadra confirmen que hi circulen més sovint des del mes de març «quan ja hi va haver un primer repunt»; igual que estan fent amb altres municipis com Vilablareix, Bescanó o Fornells de la Selva, que pateixen furts similars.

L’equip de Govern liderat per Pinsach va instal·lar també, a finals del 2020, càmeres d’entrada i de sortida a diferents punts del municipi per identificar «vehicles sospitosos». Les imatges recollides són revisables per mirar d’identificar els autors d’aquests robatoris. El poble considera també que un punt fort per frenar-ho és el veïnat en si mateix: «Tots ens coneixem i vigilem que no hi hagi vehicles estranys».