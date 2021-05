El sindicat CSIF denuncia que hi ha un "col·lapse total" a l'oficina d'estrangeria del govern espanyol de Girona. El motiu, assenyalen és la "falta crònica" de personal que denuncien des de fa temps. Això es tradueix en què gairebé la meitat de les places -15 de 36- no estan cobertes, fet que obliga a un "sobreesforç" als treballadors que actualment estan en plantilla. CSIF adverteix que tots els departaments pateixen aquesta problemàtica fins al punt que alguns expedients s'estan resolent des d'oficines de Cáceres, segons diuen. A més, el sindicat assegura que "s'obliga" als usuaris a anar a un gestor a realitzar alguns tràmits, fet que consideren una "privatització i externalització encoberta" del servei.

Per tot plegat, des del sindicat de funcionaris exigeixen a la delegació del govern espanyol a Girona que s'incrementi el personal i que hi hagi una equiparació salarial amb la Generalitat. Lamenten que hi ha treballadors que marxen "a la mínima ocasió que tenen" i alerten que l'oficina gironina ara mateix només pot gravar els expedients, però no els pot resoldre. També reclamen que s'incentivi els que volen ser opositors a una plaça i que es prenguin les mesures necessàries per retenir els treballadors que venen d'altres comunitats autònomes.

Finalment, CSIF també es queixa de l'envelliment de la plantilla actual. Asseguren que la mitjana d'edat està per sobre dels 55 anys i lamenten que no es cobriran les jubilacions que hi haurà aquest any. Per això, demanen "solucions immediates al problema endèmic" de personal que pateix l'oficina d'estrangeria.