Girona va entregar ahir diplomes a dotze joves de la ciutat que han participat en el programa de Formació en Primera Acollida, per a persones d’entre 18 i 25 anys que no tenen referents al territori. L’objectiu del curs, fet per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Gentis amb fons socials europeus, és donar-los resposta a les necessitats inicials de formació i informació. S’han format en català i castellà, en coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, en temes d’àmbit laboral i en matèria de gènere i digitalització.