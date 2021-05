Salt acollirà la 1ra edició de la «Setmana formativa virtual: emprenedoria i resiliència» del 31 de maig al 4 de juny.

La iniciativa vol posar en valor el paper del teixit empresarial, cultural i social del territori i oferir càpsules formatives a càrrec de referents de primer nivell de sectors estratègics per a la recuperació econòmica. Alhora, persegueix “destacar la important contribució de les persones emprenedores del territori on la resiliència i la capacitat d’adaptabilitat ha jugat un paper fonamental durant la pandèmia”.

Ho organitza la Diputació de Girona, en el marc del programa d’emprenedoria CO-CREIX, per l’Ajuntament de Salt, el Coworking i Viver d’empreses creativocultural i l’EMO, i hi col·labora l’Associació Azahara.

L’esdeveniment rep el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Programa

La setmana de formacions s’obrirà el dilluns 31 de maig a les 11 h, amb la taula rodona Transformant des de l’economia social, que comptarà amb la participació de la presidenta d’Abacus, Maravillas Rojo; Toni Viader, de la Cooperativa La Juganera; Marta Picó, de la Cooperativa La Copa; i Pepita, Perich, de la Fundació Ramon Noguera.

Posteriorment hi haurà càpsules per aprofundir en sectors clau de l'economia de les comarques gironines. Es parlarà de "com gestionar la diversitat a l'empresa", a càrrec d'Anna Zelno; "La indústria cultural en temps de pandèmia" amb el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer; i un espai sobre l'e-commerce, com a "oportunitat pel comerç local", amb la consultora en màrqueting digital Emma Llensa.

La setmana la clausurarà el sommelier Josep Roca, d’El Celler de Can Roca, el divendres 4 de juny a les 17 h. Compartirà una conversa sobre el futur de la restauració amb dues persones emprenedores: Blanca Costa, cofundadora de la cervesa artesanal BdeGust, i Antonio Franco, del Restaurant Maguey.