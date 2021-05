L’Ajuntament de Girona va obrir divendres passat un procés participatiu perquè els veïns i veïnes de la ciutat poguessin decidir on instal·lar les tres noves estacions de Girocleta que es posaran aquest 2021. A l’enquesta, activa des del passat 14 de maig i fins aquest diumenge, 23 de maig, hi ha sis opcions disponibles i se’n prioritzaran la meitat. Ara mateix, les més votades són les estacions del carrer Migdia, la carretera de Taialà i l’avinguda de Sant Narcís.

La curiositat d’aquest procés, però, és que ahir l’enquesta ja havia rebut quasi el doble de vots que habitants hi ha a Girona. Segons dades de l’Idescat, a la capital de província hi viuen 103.369 persones. Al web de l’Ajuntament, ja són més de 180.000 els vots que ha rebut l’enquesta d’estacions de Girocleta. I la xifra no para de créixer.

Tot i la polèmica que ha despertat l’incident a les xarxes, la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda, va dir ahir en declaracions al Diari de Girona que el procés «tindrà validesa» i les votacions recollides determinaran la construcció de les noves estacions de Girocleta. «Sí que ha votat molta gent, però això no és un hàndicap», va dir Sureda, que atribueix l’alta participació a dos factors. El primer, va dir, és que «el servei de la Girocleta està obert a tothom». En aquesta línia, Sureda va dir que pot haver votat gent que no viu a Girona, però s’hi desplaça per treballar. L’altra possibilitat és que hagin votat les persones de «poblacions veïnes» per poder-hi accedir amb més facilitat.

Sigui com sigui, el cosistori ja està treballant en «desenvolupar una enquesta en línia més acurada» de cares a pròxims processos participatius, per evitar també que la gent pugui votar diverses vegades. El cert és que ara mateix, cada individu pot afegir un vot des de cada dispositiu electrònic de què disposi. I també, que algunes associacions de veïns han fet una crita a les xarxes perquè la comunitat els ajudi a guanyar l’enquesta.