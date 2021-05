Les obres del parc Central de Girona es completaran abans de tancar el 2021, després que l’empresa estatal Administració d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) les hagi adjudicat aquesta setmana. El projecte va sortir a licitació publicat per la companyia ferroviària ara fa sis mesos, a principis de novembre de l’any passat.

La constructora que se’n farà càrrec és l’empresa asturiana Copcisa S.A., que ha guanyat el concurs enfront de set empreses més que també havien presentat projectes per l’espai. El de Copcisa ha aconseguit reduir el pressupost previst per Adif en més de dos-cents mil euros. Concretament, ho fa 259.127,64 € més barat.

Així, la remodelació de l’espai tindrà un cost final de 791.016,70 € (IVA inclòs), enlloc dels 1.053.144,34 € que preveia el pressupost inicial. Un requisit del concurs és que la nova urbanització prioritzi el vianant, afavorint els seus moviments i creant espais per als ciutadans en els quals es barregin àrees verdes amb zones d’estada i llocs de pas.

El projecte

Així, el projecte preveu la creació d’un espai verd que s’omplirà de gespa, l’adequació d’una pista polivalent i la pavimentació de la resta de l’espai. Les obres també serviran per protegir la sortida de l’estació d’autobusos, que es troba soterrada sota el parc central. A més, s’instal·larà un jardí vertical que cobrirà la sortida d’emergència de l’estació d’alta velocitat. Si es compleix amb el termini previst, l’execució d’aquestes obres s’allargarà dos mesos.

Per fer els treballs, prèviament s’haurà de retirar de la zona les casetes d’obres i el material de construcció que hi havia quedat arran d’actuacions anteriors relacionades amb l’alta velocitat a Girona.

De fet, aquesta actuació és una de les que encara estaven pendents des que els treballs de l’alta velocitat van començar dotze anys enrere. Des d’aleshores, l’espai on ara s’actuarà no ha tornat a ser utilitzable.

Espais encara pendents

Però no és l’única zona que està en desús per falta d’obres d’adequació. I és que a pocs metres hi ha l’antiga estació d’autobusos que encara continua dempeus, però de la que no se’n fa cap ús.

La nova estació d’autobusos soterrada va entrar en funcionament el 8 de maig del 2017. En aquell moment, l’antiga -ubicada a la plaça Espanya- va quedar en desús. Quatre anys després, aquest espai segueix desert i encallat perquè l’Ajuntament i Adif no han arribat a un acord sobre quin espai és responsabilitat de cadascú.