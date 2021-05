Onze Associacions de Veïns (AV) de diferents barris de Girona volen «més vigilància i més agents policials» a la ciutat. Així ho van traslladar al govern municipal en una Taula de Seguretat mantinguda amb el Regidor d’aquesta àrea, Eduard Berloso, i l’intendent de la Policia Municipal. Les onze AVs - Eixample, Pla de Palau, St. Narcís, Sta. Eugènia, Pont Major, Campdorà, Barri Vell, Pedret, Domeny - Pla de Domeny i Taialà, Vista Alegre - Carme, Montjuïc - van expressar la seva «preocupació» per un augment de fets delinqüencials «a nivell de ciutat».

La presidenta de l’AV de Sant Narcís, Carme Castel, apunta que «som onze barris amb onze casuístiques diferents, però des dels onze barris estem preocupats». De fet, cada AV ha celebrat una Taula de Seguretat individual, però van demanar de fer-ne una de totes aquestes AV «perquè ens expliqués la situació de la ciutat en general», després de percebre un augment de la delinqüència.

A la reunió, van traslladar-hi peticions com la demanda de més agents policials, o que es puguin adaptar o redistribuir els horaris de vigilància dels agents en punts concrets o conflictius. També van requerir una major coordinació amb els Mossos d’Esquadra, i que les Taules de Seguretat a nivell de ciutat es facin més sovint.

Finalment, van proposar que se sumessin altres agents a aquestes taules, com les àrees de Serveis Socials i Habitatge, o, fins i tot en algun cas, la Fiscalia. Això seria útil per «buscar una solució» a certs problemes que deriven en actes delinqüencials. Castel posa d’exemple les ocupacions que es fan per necessitat, o els robatoris que tenen lloc al Parc Central per part de grups de menors que són reincidents. «Potser en aquest cas, també seria bo que actuï la Fiscalia de Menors», indica, afegint que des de la reunió han detectat més presència policial a la zona. A la reunió també es va agrair la feina a la Policia Municipal.

Proposta de 5 agents més

El Regidor de Seguretat, Eduard Berloso, ha explicat que «tenim la Policia Municipal que tenim» i que «quan podem, desplacem els torns» allà on es preveu que pot haver-hi algun incident. També apunta que procuren respondre «ràpidament» quan els arriba alguna alerta. Pel que fa a les sol·licituds de les AV, Berloso respon que ha demanat un augment de cinc agents més a la plantilla de la Policia Local pel 2021, però que això encara s’ha d’acordar dins el mateix govern. A més, diu que demanaran una reunió conjunta amb els Mossos d’Esquadra. Respecte a sumar més actors a la Taula de Seguretat, el regidor diu que, amb les àrees municipals ja hi estan treballant per coordinar-se i mirar de reforçar punts concrets. I apunta que «convidarem» la Fiscalia i els Mossos, però no està a les seves mans que finalment hi assisteixin.