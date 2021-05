L’Ajuntament de Girona ja ha aprovat les bases per sol·licitar una parada a la Fira-Mercat d’Alimentació Artesana, que es farà en el marc de les Fires de Sant Narcís 2021, i que es farà des del 29 d’octubre fins al 7 de novembre. La sol·licitud es pot fer fins el 15 d’agost. Enguany, la fira d’alimentació tindrà diferències respecte d’anys anteriors. Per començar, se celebrarà a la Plaça Independència de Girona. Per altra banda es reduirà el nombre de parades, que passaran de 44 a 25. A més, es controlarà l’aforament i s’adaptaran mesures sanitàries.