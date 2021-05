La Plataforma per la Llengua denuncia que la Policia Nacional a Girona no atén en català en l’oficina d’expedició dels DNIs. «Háblame en castellano. Yo hablo este idioma, el de la bandera», li va dir un agent a un veí de Banyoles. L’entitat que vetlla pel català demana a la Subdelegació del Govern que sancioni els responsables. El passat 3 de febrer, un veí de Banyoles va gravar dos agents de la Policia Nacional quan es disposava a renovar el DNI a la comissaria de Girona, del carrer Sant Agustí.

L’afectat va enregistrar la conversa amb el mòbil i ara la Plataforma per la Llengua ha fet pública la gravació, que mostra com els agents no el van atendre en català i, segons informa l’entitat, «van incomplir el deure de garantir-li l’atenció en català i van intentar obligar-lo a parlar castellà».

Des de la Policia Nacional, fonts del cos a Girona asseguren que estan mirant el cas. També detallen que la gran mobilitat d’agents a Girona porta que molta gent de fora de Catalunya treballi aquí a la província. Això provoca que algunes persones no sàpiguen el català al principi, però asseguren que se’ls indica que si la persona atesa a la comissaria no vol ser atesa en castellà, se’ls explica que han de derivar-los a un altre company.

El conflicte va començar tan bon punt el ciutadà es va adreçar als funcionaris públics de l’oficina d’expedició de DNIs i passaports. Després dels fets, el veí de Banyoles va presentar una queixa a la Plataforma per la Llengua. L’entitat la va atendre i ara ha presentat una denúncia administrativa a la Subdelegació del Govern.