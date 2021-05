L’Ajuntament de Girona ha finalitzat tres obres de millora del clavegueram municipal amb l’objectiu d’evitar acumulacions d’aigua en punts de la ciutat que s’inunden habitualment durant episodis de pluja. Concretament s’ha actuat a la cantonada del carrer del Migdia amb el carrer d’Oriol Martorell i Codina; als jardins de les Pedreres, i al carrer del Torín.

«En aquestes tres zones tenim problemes en episodis de pluja intensa, cada vegada més freqüents degut al canvi climàtic. Esperem que amb aquestes actuacions les puguem donar per resoltes, i beneficiar així tant veïns i veïnes com la gent que hi circula a peu o en vehicle», ha explicat el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés. L’import d’execució de l’obra ha estat de 14.417,63 euros (IVA inclòs) al carrer Migdia, 5.623,11 euros (IVA inclòs) a les Pedreres, i 19.769,80 euros (IVA inclòs) al carrer de Torín.