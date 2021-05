L'hospital Josep Trueta de Girona va incrementar un 21% el nombre de pacients amb risc vital atesos durant el 2020, respecte a l'any anterior. Una pujada que s'explica principalment per la pandèmia que, alhora, i per efecte del confinament, va provocar una caiguda dels ingressos a Urgències de malalts que no veien perillar la seva vida. De fet, la baixada d'aquest tipus de pacient va fer que en el conjunt de persones que l'hospital Trueta va haver d'atendre a Urgències passés dels 77.000 que tenia habitualment als 56.173 durant l'any passat, un 27% menys. Cal destacar també que quatre de cada deu malalts venien de fora de l'àrea sanitària de referència de l'hospital Josep Trueta de Girona.

Així doncs, la crescuda del 21% de persones que van passar amb risc vital per les Urgències del centre el 2020, contrasta amb la caiguda d'aquelles que presenten menys complicacions – nivells III, IV i V -. En aquests casos van caure un 22%, 35% i un 37% respectivament respecte l'any 2019, en bona mesura com a conseqüència del confinament domiciliari decretat al principi de la crisi sanitària. Les urgències de nivell II, les molt greus, van créixer un 3%. L'increment important de les persones amb més risc vital ha fet créixer prop d'un 4% el nombre d'urgències que acaben en hospitalitzacions.

Des del centre destaquen que els professionals s'han hagut d'anar adaptant als protocols de la nova situació, especialment a l'inici de la pandèmia. En aquest sentit, el centre s'ha reorganitzat per poder establir circuits diferenciats per a pacients sospitosos de tenir Covid i els que no ho eren. També destaquen que han après a treballar equipats amb grans mesures de protecció individual i amb professionals d'altres serveis –especialment durant la primera onada de la pandèmia-, així com la posada en marxa nous recursos, com l'hospitalització domiciliària.

Obres al Servei d'Urgències

Però el 2020 no només serà recordat per la pandèmia, sinó també per les obres d'ampliació del Servei d'Urgències, que van començar el 2017 i la covid-19 va obligar a aturar durant uns mesos. Finalment, el nou servei es va posar en marxa el gener de 2021, amb el doble de capacitat física (2300 m2) i amb una millora tecnològica. Aquesta reestructuració física, ha anat acompanyada d'una reestructuració en el funcionament i una ampliació dels recursos humans disponibles en tots els torns.