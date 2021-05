El projecte «Juguem. Itineraris Segurs» han engalanat aquesta darrera setmana un total de 24 arbres amb la col·laboració de la gent gran de Salt. El projecte impulsat per l’Ajuntament de Salt i la Fundació Atenea, ha reprès aquesta primavera l’activitat que porta per nom «Teixint Salt». Per la regidora de Serveis a les Persones, Margarita de Arquer, l’activitat «és un exemple de les accions comunitàries que es porten a terme a Salt amb la voluntat que els escolars puguin circular amb seguretat».