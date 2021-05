Ahir es van lliurar els premis dels Jocs Florals als alumnes de secundària dels diferents centres de Girona. Del primer cicle, es va premiar G. Hors, de Les Alzines i a F.A. Riera, de la Bell-lloc del Pla; C. Riera i C. Pagès, de Les Alzines, i J. Ruhi, de la Vedruna. De segon cicle, X. Thió, de La Salle i L. Hernández, dels Maristes; I. Barris, de La Salle, i T. Keukenmeester, de la Vedruna, amb ex aequo per a A. Corpas, de la Bell-lloc del Pla, i per a D. Ruiz, de l’institut Ermessenda.

En prosa, el primer premi del primer cicle va ser per a C. Carbonell; el segon premi per a A. Rossell, i el tercer per a C. Pous, tots tres de l’Ermessenda. En el segon cicle, per a N. Serrat, de la FEDAC Sant Narcís; N. Gasull, dels Maristes, i M. Blanch, de la Vedruna.