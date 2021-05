El Centre Cívic de Can Ninetes va acollir ahir la presentació de l’obra Històries Eugenienques, de l’autor Jaume Prats i l’il·lustrador Quim Paredes. El llibre recull dotze llegendes de l’antic poble de Santa Eugènia de Ter, La Rodona i Can Gibert del Pla, amb la voluntat de preservar la identitat d’aquest barri. Algunes de les històries són reals, i d’altres inventades, la majoria amb un rerefons històric i algunes d’elles amb un toc de màgia. Els 200 exemplars que ha editat l’Ajuntament de Girona es repartiran per biblioteques i centres cívics de la ciutat. Fins l’11 de juny, els dibuixos fets per Quim Paredes per il·lustrar el conte estaran exposats a Can Ninetes.