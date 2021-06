L’equip de govern de l’Ajuntament de Llagostera (ERC i CUP-Alternativa) segueix fent passos per poder destinar a lloguer els més de 100 habitatges buits que actualment estan en mans de grans tenidors, com ara bancs i fons d’inversió. El ple de l’ajuntament celebrat dilluns va aprovar inicialment una ordenança per regular el procediment d’inspecció i intervenció sobre els habitatges buits.

«Aquesta ordenança persegueix regular la tramitació dels expedients de verificació de la utilització anòmala de l’habitatge, aconseguir la seva mobilització i en darrera instància imposar les sancions i multes coercitives que preveuen les lleis d’habitatge», tal i com ha explicat el regidor d’Habitatge, Enric Ramionet.

A Llagostera hi ha actualment més de 100 habitatges buits, la gran majoria propietat de grans tenidors. A la vegada, hi ha una demanda «desesperant» d’habitatges de lloguer a preu assequible.

En aquest sentit l’aprovació de l’ordenança, suposa un pas més que permet a l’Ajuntament progressar en les actuacions que ja s’han dut a terme o s’efectuaran pròximament. L’objectiu és activar, en la mesura del que sigui possible, els habitatges que estan desocupats per tal que donin servei a la població i als diversos segments socials, culturals i econòmics que la conformen (famílies tutelades pels serveis socials, joves que es volen emancipar, persones grans que viuen soles i en situació precària...).

Aquesta actuació se suma també a la recent signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Llagostera i la SAREB, la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, per a la cessió de 6 habitatges destinats a lloguer assequible o per satisfer emergències residencials. La proposta d’ordenança, que queda a exposició pública durant 30 dies va ser aprovada per unanimitat.