La processó de Corpus de Girona es farà finalment aquest diumenge a la plaça de les Apòstols, i les confraries gironines faran les tradicionals catifes de flors tant a la plaça com a l’interior de la Catedral. Aquesta és la solució a la qual han arribat Bisbat, Ajuntament i confraries per ajustar-se a les restriccions derivades de la covid-19, ja que l’actual normativa del Procicat no permet l’organització de processons al carrer. De fet, anteriorment, en alguns casos -per exemple, pluja- la processó ja s’havia hagut de fer directament a la Catedral, igual que l’any passat, que també es va fer en format reduït i a l’interior del temple a causa de la pandèmia.

Celebració aquest diumenge

D’aquesta manera, la diòcesi celebrarà Corpus aquest diumenge, 6 de juny, a partir de les set de la tarda, amb les emblemàtiques catifes de flors, la processó i la celebració de la missa. Tradicionalment, la processó anava des de la Catedral fins a l’església de Sant Feliu. Aquest any, tanmateix, les restriccions per la covid-19 han obligat a buscar una alternativa per tal d’evitar aglomeracions. És per això que, si res canvia a última hora, es farà la processó a la plaça dels Apòstols i també les catifes de flors, tot i que algunes s’instal·laran també a l’interior de la Catedral.