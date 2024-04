Girona vol que el sector turístic de la bicicleta parli en català

L'Ajuntament de Girona vol fomentar l'ús de la llengua catalana en el sector de la bicicleta, on majoritàriament hi ha un domini de l'anglès per l'enorme públic internacional que visita la ciutat. Des de fa mesos que l'Àrea de Pormoció Econòmica i la regidoria de Llengua Catalana treballen amb operadors de cicloturisme per crear sinergies en diferents àmbits. Ara, el consistori vol crear un espai de trobada per tal que els empresaris que hi ha a la ciutat treballin mesures per preservar l'ús del català en aquest àmbit. El turisme de bicicleta s'ha convertit en un actiu econòmic molt important a Girona i per això des del consistori volen treballar per enfortir la presència del català en aquest àmbit.

La setmana vinent, la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, i la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme, es reuniran amb diversos establiments de sector de la bicicleta que hi ha a la ciutat, La idea és convidar-los al nou espai de trobada que impulsaran d'aquest àmbit per trobar maneres de fomentar la llengua catalana. En aquesta trobada es crearan eixos de treball en diversos àmbits i es preveu anar fer-ne un seguiment.

Els negocis que hi participaran són de restauració, hostaleria, agències especialitzades, habitatges turístics i botigues, entre d'altres. Entre tots ells hauran de trobar la manera de sensibilitzar els visitants de la llengua catalana i preservar-ne el seu ús al màxim.