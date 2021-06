Set escoles de Girona han tallat els diferents carrers propers a cadascun dels seus centres per protestar per la quantitat de trànsit que tenen al voltant. Per això, exigeixen a l'Ajuntament que els permeti "guanyar espai als cotxes" i pacifiqui l'espai al voltant de cada escola. El problema, denuncien, és que el consistori no els escolta malgrat que ja han intentat parlar-hi en diverses ocasions.

La representant de l'AMPA de l'escola Bruguera de Girona, Mercè Martí, diu que el que demanen és que, almenys, es redueixi el trànsit de cotxes que passen pel carrer. En el seu cas, l'Avinguda Jaume I és una de les artèries principals i, diu Martí, en moltes ocasions "es fa impossible" seguir la classe pel soroll dels vehicles.

L'avinguda Jaume I de Girona ha canviat la imatge habitual plena de cotxes, per la de nenes i nens pintant a terra i ballant al so de les gralles de la Fal·lera Gironina. I és que els grans protagonistes d'aquest divendres a la tarda han estat els pares, els professors i els alumnes de les escoles Bruguera i Eiximenis que estan al costat d'aquesta gran artèria d'entrada a la ciutat. El motiu del tall que han fet durant un parell d'hores és per exigir que es guanyi espai al trànsit que, asseguren, en moltes ocasions provoca que hagin d'aturar la classe pel soroll. I és que la covid ha obligat aquest curs a fer les classes amb les finestres obertes, un fet que ha agreujat la problemàtica.

A banda dels sorolls, però, les escoles també es queixen de la contaminació que es genera, especialment les que estan al costat de vies ràpides com la Bruguera o l'Eiximenis. Per això, demanen que l'Ajuntament "actuï" i redueixi el trànsit al voltant d'aquests centres. La representant de l'AMPA de l'escola Bruguera, Mercè Martí, recorda que, malgrat que avui només han protestat set centres, en total el 80% donen suport a aquesta campanya.

Martí diu que, si bé seria ideal tenir una via verda, hi ha un terme mig "amb el que tenim ara". A més, recorda que tampoc hi ha ni un senyal que adverteixi que hi ha una escola en aquella zona. La representant de l'AMPA del centre gironí també denuncia que en la regulació a 30 quilòmetres per hora per dins de ciutat, "incomprensiblement" el tram de l'avinguda Jaume I on hi ha l'escola n'ha quedat exclòs perquè és una via ràpida i està limitat a 40.

"Necessitem baixar el trànsit de cotxes en certes hores, per reduir sorolls i contaminació. El problema té a veure amb la priorització cap als nostres infants", ha reblat.

Els alumnes també han volgut denunciar la situació. És el cas de l'Èlia Ciurana que estudia a l'escola Bruguera i assegura que han d'aturar contínuament la classe perquè el soroll i la contaminació els molesta. "Hem vingut a tallar els carrers perquè volem que arribi un dia que no hi hagi tants cotxes", ha explicat.

L'Ajuntament no els contesta

Martí també ha aprofitat per carregar contra l'Ajuntament a qui acusa de no escoltar-los i no respondre les seves demandes. De fet, la representant de l'AMPA assenyala "que el que s'ha fet aquest any ha estat poc més que posar quatre pilones de ciment". Martí lamenta que "no hi hagi resposta" per part del consistori i els emplaça a resoldre el problema.

"Sabem que hi ha el projecte de camins escolars segurs, però no podem dir que hàgim tingut resposta per revertir les queixes de la nostra escola, ni la de la resta de la ciutat", ha conclòs Martí.