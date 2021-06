La UGT reclama un nou Centre d'Atenció Primària (CAP) a Girona. El sindicat recorda que fa anys que es parla de la possibilitat d'obrir-ne un de nou i destaca que alguns dels que estan funcionant actualment pateixen "sobresaturació". En concret, la UGT assenyala les Àrees Bàsiques de Salut de Girona 2 i 3 com una de les afectades per aquesta saturació de pacients. En aquest sentit, el sindicat remarca que la ciutat ha crescut en nombre d'empadronats i ja fa anys que supera els 100.000. Per això, exigeix que s'obri un nou CAP que alleugeri la càrrega de treball i les agendes dels sanitaris que considera que és "insuportable" i més, durant aquests mesos de pandèmia.

La UGT lamenta que "les retallades a l'atenció primària durant la crisi financera, l'augment de la cartera de serveis i la manca d'inversió en noves infraestructures han generat tensions en el sistema". Això, assegura el sindicat, s'ha vist empitjorat per la pandèmia. Finalment, recorda que el Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària publicat el 2020 té com a objectius potenciar la Primària perquè "esdevingui més referent" i doni una resposta més ràpida, adequada i efectiva a la ciutadania a través de l'assignació de recursos econòmics, humans i tecnològics.

Per tot plegat, reclamen una aposta "clara i ferma" per part de les administracions per tal que hi hagi en els propers anys la nova Àrea Bàsica de Salut Girona 5 que serveixi per descongestionar les que estan més saturades de pacients, que són les que tenen més població assignada.