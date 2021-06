El grup municipal del PSC de Girona critica la «manca d’interès» que té el govern local en la ràdio municipal de la ciutat. El regidor socialista Jordi Calvet recorda que els preus de publicitat per a l’emissora no es van aprovar fins el 18 de febrer, fet que implica que l’emissora hagi funcionat dos anys sense poder vendre publicitat. El PSC insisteix en la necessitat de gestionar directament l’emissora des de l’Ajuntament i no es repeteixi la fórmula actual de cedir el projecte a un privat a través d’un concurs públic. Sobre aquest aspecte, Calvet recorda que el contracte amb l’empresa que la gestiona actualment s’acaba aquesta tardor i el govern local encara no ha posat en marxa el nou concurs.

De fet, l’emissora està en una situació peculiar, ja que el jutjat Contenciós 1 de Girona va anul·lar l’adjudicació perquè l’Ajuntament havia cedit tota la gestió a mans privades. El jutge analitzava que l’empresa privada no es limita a fer una funció de suport en la ràdio municipal, sinó que s’encarrega de tot el servei. El contracte actual destinava una partida de 150.000 euros a l’empresa guanyadora del concurs perquè gestionés aquesta emissora durant dos anys. Segons el PSC aquests diners són insuficients per tirar endavant un projecte de ràdio de qualitat. Davant de tot això el grup socialista reclama que el govern municipal aclareixi quin és el futur de la ràdio.