La Policia Municipal de Girona i els Agents Rurals han inspeccionat les botigues d'animals de Girona.

Aquest dilluns van realitzar el primer dispositiu conjunt i van aixecar diverses actes per incompliments.

Aquest dispositiu conjunt neix d'un protocol de col·laboració entre ambdós cossos en diferents àmbits que afecten la protecció del medi ambient i de la fauna.

Les inspeccions fetes en diverses botigues s'han centrat per part del cos d’Agents Rurals en certificar el control de la capacitat de cadells que pot acollir cada nucli zoològic, si s’han respectat el període d’aclimatació dels cadells, així com la comprovació dels llibres de registre, els documents referents a la importació de gossos i la documentació referent a algunes espècies exòtiques protegides incloses en el conveni CITES i en els reglaments europeus corresponents.

La Policia municipal de Girona també buscava possibles incompliments de la normativa tals com no indicar el preu dels gossos, no disposar dels fulls de reclamació o si es pot identificar la propietat i el NIF a les factures que estenen els diferents comerços.

A conseqüència d’aquestes inspeccions, els Agents Rurals i la Policia Municipal de Girona han denunciat algun d’aquests establiments -no precisen quants- per incomplir la normativa vigent.

Col·laboració

La Policia Municipal de Girona i el Cos d’Agents Rurals han iniciat aquest any diverses col·laboracions. Per exemple, han fet inspeccions conjuntes per detectar l’ús d’arts prohibits de pesca al Ter, s’han fet controls sobre la creació de nous corriols per fer descens amb BTT dins l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres i ara la campanya d’inspeccions a les botigues de venda d’animals.