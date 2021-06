L’Ajuntament de Girona vol fixar l’L12 com una nova línia del transport públic després d'un any operant com a prova pilot. La línia, que enllaça Sant Daniel i la residència de Puig d’en Roca amb l’avinguda de Ramon Folch cada hora passant pel Barri Vell i Sant Daniel.

El consistori considera que la prova ha tingut "bons resultats", i per això ara vol que s'afegeixi com una línia més de Transports Municipals del Gironès (TMG). Perquè sigui així, s'ha d'aprovar al Ple ordinari del mes de juny, que se celebrarà el pròxim dilluns dia 14.

"Malgrat la complexitat de la gestió del transport públic durant la pandèmia, hem continuat fent noves proves per millorar aquest servei i arribar més bé al conjunt de la ciutadania. En aquest cas volem consolidar una nova línia, que és també una manera de potenciar el transport públic i aconseguir que cada vegada més gent l'utilitzi. El fet que sigui definitiva serà un gran avenç sobretot per Sant Daniel i els usuaris del Puig d'en Roca", afirma la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

L’L12 va començar a prestar el servei el 2 de juny del 2020 com a prova durant mig any; període que es va allargar sis mesos més davant la inestabilitat del servei provocada per la COVID-19. Un informe del consistori avala que els resultats d’aquest nou recorregut han estat molt satisfactoris. En concret, s’ha aconseguit millorar la puntualitat de l’L1 i L2, línies que ja no paren entre setmana a Puig d'en Roca, i de l’L11, que ja no s’atura a Sant Daniel. També ha millorat la freqüència de pas dels busos al barri de Sant Daniel, passant de 8 a 15 expedicions diàries, i al Puig d’en Roca, passant de 10 a 15 expedicions diàries. Per últim, s’ha millorat la capacitat de l’L11, ja que al suprimir el seu recorregut pel Barri Vell, s’han substituït els microbusos per autobusos grans i s’ha permès així donar un millor servei als barris i al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona.

26 persones per dia

Durant aquest any, l’L12 ha transportat 6.321 persones viatgeres; un 35,55% de les quals ho han fet a través de tarifes gratuïtes. De mitjana, la línia ha transportat 26 persones per dia de servei. Està previst, però, que aquest recorregut arribi als 11.272 viatgers i viatgeres en un any normal, a mesura que la línia es vagi consolidant.

Si s’aprova, l’L12 passarà a ser oficialment una nova línia de TMG amb una freqüència de pas de cada hora. Tal com fa ara, circularà de dilluns a divendres feiners entre les 7 i les 21.45 h; els caps de setmana i festius no operarà.

Modificació de l'ordenança d'aparcaments per mobilitat reduïda

D’altra banda, dilluns passarà també pel Ple una modificació de l’ordenança municipal de circulació perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin aparcar el seu vehicle en les zones de càrrega i descàrrega si no tenen lloc alternatiu i sense limitació de temps. Aquest canvi permetrà adaptar la normativa municipal a l’autonòmica.