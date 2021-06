Acte de rebuig de l'Ajuntament de Cassà de la Selva contra la violència vicària, arran del darrer cas de les menors de Tenerife. El consistori cassanenc va recordar que des del 2013, més de 1000 dones han mort assassinades per les seves parelles o ex parelles, 41 menors han mort a mans del pare, parella o ex parella de la mare i 303 han quedat orfes.

En un comunicat, des de l'Ajuntament van condemnar qualsevol classe de violència masclista. També van demanar que la legislació protegeixi les víctimes directes i indirectes que sovint queden en un segon pla pel que fa a les condemnes i les mesures de protecció. A l'acte, celebrat ahir davant l'edifici consistorial, es va mantenir un minut de silenci.