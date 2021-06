L'ajuntament de Celrà alerta de dos casos d'assetjament a menors quan van a l'escola.

Els fets s'han produït al carrer Isidre Rossell Gimbernat -abans Germans Sàbat- i asseguren que prendran accions per identificar el culpable.

El consistori ha fet públics els casos en un post a Facebook on informa que "condemnen fermament" els fets i es posen a disposició de les famílies.

A banda, afirmen que s'estan fent gestions per arribar a la persona que ha causat l'assetjament als menors i que utilitzaran "les mesures legals possibles per posar fi a aquesta situació".

Demanen que si algú ha estat testimoni dels fets o de qualsevol tipus de violència alertin la Guàrdia Municipal (683 176 606) o el 112 per activar els Mossos d'Esquadra. També recorden que Mossos té a l'abast un servei de Whatsapp per casos de violència masclista, el telèfon 601 001 122.

El consistori també condemna qualsevol mena d'assetjament i la violència masclista i que treballen per "consolidar Celrà com un lloc segur per a tothom, i en aquest cas, sobretot, per a infants i dones".