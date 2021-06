En plena onada de calor, una avaria ha deixat sense aire condicionat el CAP de Montilivi durant almenys una setmana. Dilluns, un usuari va alertar a aquest diari de la situació i de les elevades temperatures que es registraven a l’interior de les instal·lacions.

Salut va confirmar ahir que l’aparell del centre sanitari s’havia espatllat i que el dimarts tècnics de l’empresa de manteniment el van estar intentant reparar sense èxit. Davant la impossibilitat de solucionar l’avaria de manera àgil, es va decidir llogar un aparell -que ahir a la tarda ja estava instal·lat- per garantir el clima. De manera paral·lela, s’han començat a fer les gestions per a la substitució de la instal·lació actual. Salut recorda «el recanvi d’un aparell d’aire condicionat per a un equipament com aquest comporta els seus tràmits i gestions».