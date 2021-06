L’Ajuntament de Girona ha renovat el segell de Ciutats Amigues de la Infància que atorga UNICEF. Ho fa pel període 2021-2025 i a aquelles localitats compromeses amb la promoció dels drets de la infància en les polítiques municipals que porten a terme. Es tracta d’un reconeixement que el consistori gironí va rebre per primera vegada el 2016 per quatre anys, i que ara ha tornat a obtenir.

«És necessari que totes les polítiques que s’impulsin des de l’Ajuntament de Girona tinguin una mirada d’infant», va dir el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran.

Un dels requisits per obtenir el segell és tenir un òrgan participatiu, que en el cas de Girona és el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents.

A més, els consellers i conselleres s’han reunit periòdicament durant tot el curs i fora d’horari lectiu per anar treballant els temes d’enguany relacionats amb la mobilitat de la ciutat i l’ocupació de la via pública. En concret, els infants han dut a terme activitats relacionades amb el modelatge d’un espai públic com és l’espai situat al carrer de Narcís Blanch i Illa amb la plaça de Manuel Vázquez Montalbán, i els i les adolescents han dissenyat una campanya de sensibilització per a l’ús de transports més sostenible.