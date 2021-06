L’Ajuntament de Vilablareix ha adjudicat les obres per a la construcció d’un nou edifici per a l’escola pública Madrenc. Ho va fer durant el ple extraordinari celebrat dijous i anunciant que l’empresa que se’n farà càrrec és Arcadi Pla SAU.

El nou edifici comptarà amb més de 3.300 m² construïts i s’ubicarà al costat del Centre Cultural Can Gruart, en una parcel·la buida de forma triangular entre els carrers Francesc Macià i Farigola. Està previst que les obres comencin a finals d’any i es completin la primavera del 2023, quan l’alumnat ja s’hi podria traslladar. En total, s’allargaran catorze mesos.

Aquest nou edifici és una obra que l’Ajuntament demanava des del 2004. «Vam començar a treballar-hi amb previsió perquè sabíem que seria un procés lent», va explicar ahir l’alcalde de Vilablareix, David Mascort.

Ara, «igual que ha passat a altres municipis», s’ha arribat a un acord amb el Departament d’Ensenyament per cofinançar el projecte. La xifra pressupostada s’enfila als 6,5 milions d’euros. D’aquests, el 50% aniran a càrrec de l’Ajuntament de Vilablareix i l’altre 50% l’assumirà la Generalitat de Catalunya. «Ho hem pactat així per accelerar el procés», va confessar Mascrot. «Si no, encara hauríem d’esperar més temps».

Mascrot va explicar que estan «molt contents» d’haver aconseguit tirar endavant aquest projecte. I és que ara fa vuit anys que part de l’alumnat havia de fer les classes a l’interior dels cinc barracots que hi ha instal·lats al pati de l’escola actual. «L’edifici antic fa temps que ha quedat petit».

El nou edifici està pensat per poder albergar dues línies de cada curs i que el poble ja omple, des de P3 fins a sisè de primària. Encara es desconeix quin ús es donarà a l’edifici que quedarà buit.