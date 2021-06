Una bala perduda va entrar dins d’un domicili del barri de Mas Ramada, a Girona, i va ferir una veïna que dormia. La centraleta del 112 va rebre l’avís de l’afectada quan era gairebé la mitja nit de dijous passat, segons informen fonts de Mossos d’Esquadra. Aquest cos policial explica que la persona els va dir que havia sentit un petard que li entrava per la finestra, que va resultar un tret.

La bala va aconseguir travessar-la, foradant la reixa metàl·lica exterior, la persiana, el vidre i la mosquitera. Afortunadament, la bala només va fregar el tors de la dona, causant-li un tall. Fins al lloc de l’incident s’hi van desplaçar els Mossos i també la Policia Municipal de Girona. Ara els Mossos d’Esquadra tenen oberta una investigació per esclarir els fets.

Trets camuflats per Sant Joan

A l’espera de saber exactament què va passar la nit de dijous perquè un tret irrompés dins d’un habitatge, l’Associació de Veïns del barri alerta que no es tracta d’un fet aïllat. «Sabem que existeixen armes en aquest sector», expliquen des de l’entitat, i, segons apunten, porten quatre o cinc anys en què alguns aprofiten les dates pròximes a la revetlla de Sant Joan per fer «ostentació» de les armes. Les dispararien en aquesta època, ja que així els trets queden camuflats amb el soroll dels petards que es llancen en motiu de la festivitat. «Tenen la gent atemorida», lamenten, ja que alguns fins i tot haurien rebut amenaces. També parlen d’alguna ocasió en què s’haurien exhibit armes enmig d’una plaça del barri.

Ara, aquest incident ha encès les alarmes al barri, on, vista la situació, es temien que tard o d’hora pogués passar un fet així. «Tornem a la mateixa època de l’any on a part d’estar en una zona complicada, la gent està intranquil·la pel que pugui passar, ja sigui per una quantitat de petards equiparable a castells de focs, o per trets perduts a les cases», expressen.

Reclam de més seguretat

L’entitat veïnal lamenta que porta molt temps demanant a la Policia Municipal que s’intensifiquin els controls i la vigilància en aquest sector. L’única mesura que s’ha pres anteriorment és col·locar un precinte en punts assenyalats. «Que vingui Mossos, la guàrdia civil o la policia nacional, però que vingui algú amb la suficient competència com per poder posar-hi remei de veritat», demanen des del Mas Ramada.