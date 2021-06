Fundat a la dècada dels anys seixanta, al mateix temps que el barri de Vila-roja, el component social del col·legi Sagrada Família és més que evident. Entre els seus 165 alumnes, nens i nenes de Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada, La Creueta o dels pisos Barceló, hi conviuen onze nacionalitats diferents amb una gran diversitat de creences religioses i un 40 per cent són d’ètnia gitana, que és el col·lectiu més nombrós per davant del dels marroquins. És una escola concertada, propietat de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (el que va fundar Maria Gay), però una concertada on cap alumne paga quotes −en la immensa majoria dels casos tampoc podrien−, i a on, per exemple, el 87% dels alumnes tenen beca menjador i molts, i podrien ser més, estan reconeguts oficialment com a alumnes amb necessitats educatives especials «derivades de situacions socioeconòmiques especialment desfavorides». I, amb tot aquest context, la decisió del Departament d’Educació de retirar el concert educatiu al grup de P3, per no arribar al mínim de matriculacions, ha deixat consternada tant la direcció com el professorat de l’escola Sagrada Família.

Primer, el mes d’abril, va arribar la resolució provisional, però ara, des de fa uns dies, la decisió ja és «definitiva» i si el recurs presentat per la direcció del centre no fa que Educació s’ho repensi, el curs vinent el col·legi Sagrada Família perdrà tant recursos econòmics com una mestra per al grup de P3. Una solució seria ajuntar, en una sola classe, els cursos de P3 i P4 amb una sola professora que, com a mínim, s’hauria de fer càrrec de 27 alumnes (els 17 que el curs vinent faran P4 i els 10 que, de moment, s’han matriculat per començar a P3). D’aquests, en el grup de P4 hi ha un nen diagnosticat amb trastorn autista i, entre els 10 matriculats per P3, un altre. Per a la direcció de l’escola, ajuntar els dos cursos és inviable, però, sense concert, l’escola perdria una professora, i posar de tutora a P3 una de les que està fent suport a molts dels nens amb necessitats especials del centre també seria «perjudicar les famílies». De moment, tant la direcció com el claustre docent, on també hi ha el neguit que un dels seus membres perdria la feina, esperen que el Departament d’Educació acabi rectificant i no tregui el concert al grup de P3.

Les 10 matrícules que s’han fet fins ara són poques, per sota del mínim que marca el departament, però des del col·legi lamenten que s’hagi pres aquesta decisió sense esperar que acabi tot el procés de matriculació que, en un centre amb les característiques del de Vila-roja, sol tenir moviment fins ben bé les primeres setmanes del curs. El context socioeconòmic del barri fa que hi hagi molta mobilitat, amb arribada de nous possibles alumnes aquest estiu, i històricament el col·legi ha treballat molt amb la comunitat gitana per evitar l’absentisme i que els nens i nenes comencin a anar a escola ja des de P3. Per això, direcció i professorat del col·legi Sagrada Família pensen que, en un context de baixada de natalitat a tota generació i de pèrdua de població als barris del sector est, Educació podria haver esperat a treure el concert al grup de P3 d’una escola que des del mateix departament saben que té una complexitat especial. Com ho demostra, per exemple, que tot i no ser pública, el col·legi Sagrada Família forma part del Pla de Millor d’Oportunitats Educatives (PMOE). De fet, la mateixa inspectora que té assignat el col·legi s’ha posicionat favorablement al manteniment del concert, com, en una nota pública, va fer la portaveu municipal del PSC Sílvia Paneque, o, través de les xarxes socials, el regidor de Guanyem Pere Albertí. La decisió final, però, està a les mans del Departament d’Educació.