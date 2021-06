L’ascensor de Vista Alegre ha tornat a patir danys i, de nou, torna a estar avariat. La instal·lació va aparèixer trencada el dia de Sant Joan, amb visibles destrosses a la porta, que ha quedat descol·locada, i també al vidre, que presenta esquerdes. Fonts de l’Ajuntament de Girona afirmen que estan al cas de la destrossa i que s’estan duent a terme «els procediments oportuns per arreglar-lo».

No és la primera vegada que aquest ascensor públic queda inutilitzable arran d’actes incívics o mals usos, que són freqüents des que es va instal·lar ara fa cinc anys. L’ascensor connecta el barri de Carme-Vista Alegre amb el de les Pedreres, i s’ha convertit en imprescindible per als veïns, sobretot per a aquells de més edat.

Pedagogia i vigilància

Des de l’Associació de Veïns Carme-Vista Alegre ja s’havia dit que s’està treballant per impulsar una solució des de dues vessants: accions pedagògiques per l’alumnat de l’institut, i reforç de la vigilància. En concret, la major vigilància fa referència a la instal·lació de càmeres a la via pública en aquell punt, cosa que des de l’Ajuntament també s’està estudiant com una possible solució als constants actes vandàlics en aquest equipament.

L’ascensor, situat al passatge dels Picapedrers, es va instal·lar el 19 d’octubre de 2016, fruit d’una petició conjunta de les dues associacions de veïns en els pressupostos participats, ja que es tracta d’una infraestructura considerada beneficiosa pels dos barris.